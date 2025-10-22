Omicidi di ' ndrangheta del 1992 | ergastolo a tre imputati 18 anni a Lerose

Reggio Emilia, 22 ottobre 2025 - Ergastolo al boss Nicolino Grande Aracri, ad Angelo Greco e ad Antonio Ciampà. Condanna di 18 anni ad Antonio Lerose di Carpi (Modena), con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. È il verdetto emesso oggi a Bologna dalla Corte d'Assise d'Appello per i quattro imputati sugli omicidi di 'ndrangheta del 1992 a Reggio e a Brescello: l'uccisione del 33enne Nicola Vasapollo a Pieve (morto il 21 settembre 1992) e del 35enne Giuseppe Ruggiero a Brescello (22 ottobre 1992). In giugno il sostituto procuratore generale Silvia Marzocchi e il pubblico ministero della Dda Beatrice Ronchi avevano chiesto l'ergastolo per tutti e quattro gli imputati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidi di 'ndrangheta del 1992: ergastolo a tre imputati, 18 anni a Lerose

News recenti che potrebbero piacerti

L'OMICIDIO DI 'NDRANGHETA | Mattarella: “La vita della democrazia calabrese è stata segnata dall'omicidio Fortugno” https://gazzettadelsud.it/?p=2115069 - facebook.com Vai su Facebook

‘Ndrangheta in Emilia Romagna, tre condanne all’ergastolo e una a 18 anni - L'operazione aveva fatto luce sugli omicidi di Nicola Vasapollo e Giuseppe Ruggiero, avvenuti nel 1992 ... corrieredellacalabria.it scrive

‘Ndrangheta, processo Aemilia 1992: tre ergastoli e una condanna a 18 anni per gli omicidi Vasapollo e Ruggiero - REGGIO EMILIA – Tre ergastoli e una condanna a 18 anni: è l’esito del processo di appello bis “Aemilia 92” sugli omicidi di ‘Ndrangheta di Nicola Vasapollo a Reggio Emilia e di Giuseppe Ruggiero a Bre ... Scrive reggionline.com

Omicidi in Emilia, nuovo ergastolo al boss di Cutro Grande Aracri - Nel processo d'appello bis per gli omicidi in Emilia tre condanne all'ergastolo, di cui una per il boss Grande Aracri, e una a 18 anni ... Da quotidianodelsud.it