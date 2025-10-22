Ombre sulla pubblica illuminazione a Manfredonia | indagini chiuse nei guai l' ex sindaco Rotice e D' Alba

Foggiatoday.it | 22 ott 2025

La Procura di Foggia (pm Roberto Galli, Giuseppe Mongelli e Giuseppe D’Avolio) ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini (ipotesi di reato contestata: turbata libertà del procedimento, in concorso) sulla procedura di project financing per la concessione del servizio di energia e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

