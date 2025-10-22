Ombre sulla Juve Stabia Società commissariata | Infiltrazioni dei clan
"Pacchetto completo, i calciatori dovevano solo giocare, al resto pensava la camorra". È una battuta amara, quella del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, ma è la fotografia di un fatto gravissimo: la Juve Stabia, società di calcio di Serie B, finisce in amministrazione giudiziaria per infiltrazioni mafiose. È la prima volta che accade per una squadra dei massimi campionati italiani, il terzo caso in Italia dopo Foggia e Crotone che però militavano in serie C. Stavolta la camorra fa gol in "cadetteria" e, come sottolinea Gratteri, "questo fa scalpore". E il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo: "Tutto questo crea un clima nel quale si possono verificare tragedie come quella di Rieti" La squadra di Castellammare di Stabia, nel Napoletano, che milita per il secondo anno consecutivo in Serie B, attualmente in zona playoff, sarebbe secondo l’accusa "un bene strumentale del clan D’Alessandro ", storica e potente cosca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Caos #JuveStabia, rischio partite rinviate, le ombre sulla società. Ecco la ricostruzione tinyurl.com/4wywnr6x - facebook.com Vai su Facebook
MEZZOGIORNO #MERCATO & #CAMPIONATO #PALLADINO #SPALLETTI #THIAGO OMBRE E FOLLIE SU #TUDOR, #JUVE A PEZZI A #COMO #NEWS #MOMBLANO #GJUST ? ALLE ORE 12.00 LIVE SU YOUTUBE https://youtube.com/live/8-N - X Vai su X
Ombre sulla Juve Stabia. Società commissariata: "Infiltrazioni dei clan" - È una battuta amara, quella del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, ma è la fotografia di un fatto gravissimo: ... Segnala quotidiano.net
Le ombre del clan sulla Juve Stabia. Società in amministrazione controllata - Imprese contigue ai D'Alessandro operavano in diversi settori della società: dagli spostamenti della squadra a security e biglietti ... Come scrive rainews.it
Juve Stabia, Brera Holdings punta al 100% del club: il comunicato - Juve Stabia 1907 comunica che Brera Holdings PLC ha recentemente concluso un’importante operazione sul proprio capitale sociale, che ha visto la sottoscrizione di azioni riservate da parte di ... Riporta sportmediaset.mediaset.it