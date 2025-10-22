Ombre sulla Juve Stabia Società commissariata | Infiltrazioni dei clan

"Pacchetto completo, i calciatori dovevano solo giocare, al resto pensava la camorra". È una battuta amara, quella del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, ma è la fotografia di un fatto gravissimo: la Juve Stabia, società di calcio di Serie B, finisce in amministrazione giudiziaria per infiltrazioni mafiose. È la prima volta che accade per una squadra dei massimi campionati italiani, il terzo caso in Italia dopo Foggia e Crotone che però militavano in serie C. Stavolta la camorra fa gol in "cadetteria" e, come sottolinea Gratteri, "questo fa scalpore". E il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo: "Tutto questo crea un clima nel quale si possono verificare tragedie come quella di Rieti" La squadra di Castellammare di Stabia, nel Napoletano, che milita per il secondo anno consecutivo in Serie B, attualmente in zona playoff, sarebbe secondo l’accusa "un bene strumentale del clan D’Alessandro ", storica e potente cosca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

