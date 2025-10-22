Omaggio di Omar Galliani a Paolo Troubetzkoy | nuova mostra al Museo del Paesaggio di Verbania
Omaggio di Omar Galliani a Paolo Troubetzkoy al Museo del Paesaggio di Verbania.Inaugura sabato 25 ottobre, alle ore 11 a Palazzo Viani Dugnani, la mostra sitespecific "Alla riscoperta di un volto. Omar Galliani per Paolo Troubetzkoy" a cura diVera Agosti. Protagonista "la ballerina" con una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sabato 25 ottobre sarà inaugurata la mostra "Alla riscoperta di un volto. Omar Galliani per Paolo Troubetzkoy" a cura di Vera Agosti. La personale di Omar Galliani, maestro del disegno contemporaneo di fama internazionale, rende omaggio a Paolo Troub - facebook.com Vai su Facebook
Parigi-Tours 2025, finiscono le carriere di Jonathan Castroviejo, Arnaud Démare e Omar Fraile – L’omaggio dei colleghi (VIDEO) - X Vai su X
Verbania, Omaggio di Omar Galliani a Troubetzkoy - Omaggio di Omar Galliani a Paolo Troubetzkoy al Museo del Paesaggio di Verbania, in concomitanza con la grande mostra dedicata al 'Principe scultore' allestita in questi mesi ... msn.com scrive