Omaggio di Omar Galliani a Paolo Troubetzkoy | nuova mostra al Museo del Paesaggio di Verbania

Omaggio di Omar Galliani a Paolo Troubetzkoy al Museo del Paesaggio di Verbania.Inaugura sabato 25 ottobre, alle ore 11 a Palazzo Viani Dugnani, la mostra sitespecific "Alla riscoperta di un volto. Omar Galliani per Paolo Troubetzkoy" a cura diVera Agosti. Protagonista "la ballerina" con una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

