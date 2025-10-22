Un gesto d’amore verso un autore che ha cambiato il nostro immaginario: due guide ufficiali e un art-book di pregio riportano al centro Akira Toriyama e la sua creatura più amata. Il 21 ottobre arrivano Dragon Ball Landmark e Dragon Ball Forever; il 28 ottobre tocca al Super Illustration Book, edizione da collezione. Le date . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Omaggio a Toriyama: Star Comics lancia due guide e un artbook di Dragon Ball