Omaggio a Toriyama | Star Comics lancia due guide e un artbook di Dragon Ball
Un gesto d’amore verso un autore che ha cambiato il nostro immaginario: due guide ufficiali e un art-book di pregio riportano al centro Akira Toriyama e la sua creatura più amata. Il 21 ottobre arrivano Dragon Ball Landmark e Dragon Ball Forever; il 28 ottobre tocca al Super Illustration Book, edizione da collezione. Le date . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
News recenti che potrebbero piacerti
AVVISO: la Mostra “OMAGGIO A TORIYAMA" prevista in partenza dal 17.10, sarà visitabile dal 25.10 fino al 30.11. Ci scusiamo per l'inconveniente. Vai su Facebook
Dragon Ball: Star Comics celebra Toriyama con guide enciclopediche e art-book da collezione - A più di trent'anni dalla fine della serializzazione, Star Comics rilancia l'universo di Goku con pubblicazioni che non solo narrano, ma celebrano la tecnica e l'immaginazione pura di Toriyama. Come scrive movieplayer.it
Star Comics: i manga in uscita a ottobre 2025 - Star Comics ha annunciato tutte le novità e le serie in continuazione che potremo acquistare nel corso di ottobre 2025. akibagamers.it scrive