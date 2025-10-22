’Oltremare’ espone Armando Orfeo

Resterà visitabile fino a domenica 2 novembre la personale di Armando Orfeo allestita a Villa Elena, sede dell’ Associazione La Farfalla, in via Cimabue. La mostra, dal titolo ’ Oltremare ’, propone i nuovi dipinti a olio e acrilico su tela dell’artista che ’tornano’ a casa, dopo un viaggio durato più di un anno durante il quale hanno fatto tappa a Lido di Camaiore (Galleria Europa), Viareggio (Museo della Marineria) e Piombino (Galleria Gambe Verdi), ottenendo consenso di critica e pubblico. Il focus della personale di Orfeo è l’immaginazione codificata in visioni fluttuanti e colori vivaci. Orfeo, nato a Marina di Grosseto, ha un lungo percorso di personali e collettive in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

