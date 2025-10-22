Oltre 60 morti Incidente stradale spaventoso è una strage | impatto devastante

Il buio dell’autostrada è rotto solo dai lampeggianti blu e rossi della polizia. L’asfalto è un tappeto di vetri, pezzi di metallo, bagagli squarciati. I due autobus sono ridotti a carcasse contorte, spinti uno contro l’altro come se si fossero schiacciati in un abbraccio mortale. Dal cofano del primo si alza ancora del fumo, mentre una scia di benzina scorre lungo la carreggiata. A bordo strada, corpi coperti da teli bianchi e coperte improvvisate. La notte ha il colore arancione dei fari dei camion di soccorso e l’odore acre del gasolio. La collisione frontale nella notte. Secondo la polizia ugandese, l’impatto è avvenuto alle 00:15 ora locale lungo la Kampala-Gulu Highway, nel distretto di Kiryandongo, all’altezza del villaggio di Kitaleba. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

