Oltre 60 morti Incidente stradale spaventoso è una strage | impatto devastante
Il buio dell'autostrada è rotto solo dai lampeggianti blu e rossi della polizia. L'asfalto è un tappeto di vetri, pezzi di metallo, bagagli squarciati. I due autobus sono ridotti a carcasse contorte, spinti uno contro l'altro come se si fossero schiacciati in un abbraccio mortale. Dal cofano del primo si alza ancora del fumo, mentre una scia di benzina scorre lungo la carreggiata. A bordo strada, corpi coperti da teli bianchi e coperte improvvisate. La notte ha il colore arancione dei fari dei camion di soccorso e l'odore acre del gasolio. La collisione frontale nella notte. Secondo la polizia ugandese, l'impatto è avvenuto alle 00:15 ora locale lungo la Kampala-Gulu Highway, nel distretto di Kiryandongo, all'altezza del villaggio di Kitaleba.
MADAGASCAR . Dopo settimane di proteste e oltre 30 morti, l'Assemblea nazionale del Parlamento magascio ha votato per l'impeachment nei confronti del presidente Rajoelina. Ascolta su Radio Onda d'Urto Marco Trovato, direttore di Africa Rivista, sul Mad
Pioggia di razzi, oltre 1.200 morti, 256 rapiti e interi kibbutz devastati
Oltre 60 morti in un maxi incidente in Uganda - Sessantatré persone sono morte in seguito allo scontro tra diversi veicoli su una delle principali autostrade dell'Uganda.
Il video del terremoto di magnitudo 6.9 al largo delle Filippine: oltre 60 morti - 9 al largo delle coste delle Filippine ha causato oltre 60 morti e più di 150 feriti.