Oltre 400 studenti a Palazzo Gotico per la testimonianza di Medici senza frontiere

Ilpiacenza.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di martedì 21 ottobre, al Palazzo Gotico, oltre quattrocento studenti dell’Istituto Colombini hanno preso parte a un incontro moderato da Massimo Trespidi che ha lasciato un segno profondo.A intervenire è stata Aurelia Barbieri, psicologa e psicoterapeuta con vent’anni di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

oltre 400 studenti palazzoMostre, Sacchi: "Oltre 1500 studenti prenotati per 'Art from Inside" - Abbiamo oltre 1500 studenti prenotati ancor prima dell'apertura". Da msn.com

Un successo gli "ICT Days" di Unipi: opportunità per oltre 400 studenti - Ben 407 tra studenti e laureandi hanno incontrato 22 aziende per delle giornate di conoscenza e colloqui in ambito informatico Pisa, 27 giugno 2025 - Lo riporta lanazione.it

oltre 400 studenti palazzoCagliari, oltre 22 milioni per le case dello studente: riapre Palazzo Vivanet - finanziamento per il restyling e l’ampliamento delle case dello studente di Cagliari, un intervento atteso da anni, che includerà anche il ritorno in funzione ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Oltre 400 Studenti Palazzo