Oltre 1,6 milioni destinati al patrimonio culturale | maxi piano di restauri per chiese e santuari

BRINDISIMESAGNE - Arrivano oltre 2,8 milioni di euro per finanziare, nel corso dell'anno corrente, ben 23 interventi di restauro, manutenzione e valorizzazione del patrimonio culturale in tutta la Puglia. Lo stanziamento, approvato con decreto firmato dal Ministro della Cultura, Gennaro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

