Oltre 1,6 milioni destinati al patrimonio culturale | maxi piano di restauri per chiese e santuari
BRINDISIMESAGNE - Arrivano oltre 2,8 milioni di euro per finanziare, nel corso dell'anno corrente, ben 23 interventi di restauro, manutenzione e valorizzazione del patrimonio culturale in tutta la Puglia. Lo stanziamento, approvato con decreto firmato dal Ministro della Cultura, Gennaro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Vendite nei supermercati a oltre 104 milioni: continua la crescita delle confezioni anche tascabili, spinta dall’interesse per alimenti healthy, semplici, poco processati e pratici da consumare ovunque - facebook.com Vai su Facebook
299 milioni investiti, oltre 1 milione di analisi e centinaia di milioni di bottiglie di plastica risparmiate: sono i dati 2024 raccolti nella nuova edizione del report “In buone acque”, con cui il #GruppoHera racconta come affronta ogni giorno la sfida di gestire una r - X Vai su X
Manovra da 16 miliardi, maxi stangata sulle assicurazioni auto (1 / 2) - Il governo sta lavorando a una Legge di Bilancio da 16 miliardi di euro e, oltre alle banche, potrebbe chiedere un contributo anche al settore assicurativo. Scrive donna.fidelityhouse.eu
Taglio Irpef e le altre misure da 16 miliardi nel Documento di finanza pubblica - 000 euro: il Governo punta a sostenere la domanda interna e alleggerire la pressione fiscale sul ceto medio ... Secondo quifinanza.it
Dalla Regione oltre 16 milioni di euro per finanziare 55 progetti di intervento - È stato pubblicato ieri l’esito della manifestazione d’interesse per l’avvio dei progetti che rientrano nel “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità“, quello relativo agli interventi ... Si legge su ilgiorno.it