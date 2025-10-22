Oltre 11 milioni di euro ai lavoratori dell’Ulss Euganea | l' accordo

Padovaoggi.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ben 11 milioni e 475mila euro a beneficio del personale sanitario, tecnico e amministrativo dell’Azienda Ulss 6 Euganea: è il valore complessivo dell’accordo sottoscritto oggi, mercoledì 22 ottobre, dalla Cisl Fp Padova Rovigo con l’amministrazione dell’azienda sanitaria padovana, che definisce. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

