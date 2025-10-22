Olimpiadi italiane di statistica 2025 26 | al via le iscrizioni

Partono le iscrizioni per le Olimpiadi italiane di statistica 202526. L'iniziativa, promossa da Istat e Società Italiana di Statistica (SIS), è giunta alla sua 16a edizione. L'obiettivo è avvicinare gli studenti delle scuole superiori all'uso consapevole dei dati e al pensiero critico. Si tratta di una competizione nazionale che mira a valorizzare le eccellenze in statistica e promuovere l'alfabetizzazione sui dati.L'importanza della statistica nella formazione scolasticaL'iniziativa delle Olimpiadi di statistica, promossa da Istat e Società Italiana di Statistica (SIS), risponde a un'esigenza formativa sempre più centrale nel mondo contemporaneo. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

