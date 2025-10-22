Olimpiadi della cucina di Arezzo | due pescaresi guideranno la squadra abruzzese

Ilpescara.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno il pizzaiolo Stefano Di Tommaso e lo chef Daniele Colasante a guidare la squadra abruzzese, che prenderà parte alle olimpiadi della cucina di Arezzo, che si svolgeranno nella cittadella del gusto dal 1° al 4 novembre. La competizione nazionale è organizzata dall'associazione italiana. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

