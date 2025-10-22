Olanda in allarme | Tra Conte e Noa Lang non c’è sintonia rapporto già in crisi

In Olanda tiene banco non solo la pesante sconfitta del . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Capitan Di Lorenzo ci mette la faccia, ma lancia l'allarme: questo Napoli ha perso quella sensazione di essere granitico, inscalfibile. Servirà ritrovare compattezza e sopratutto fare un bagno d'umiltà dopo il bruttissimo 6-2 incassato dal PSV in Olanda. - facebook.com Vai su Facebook

Olanda in allarme: “Tra Conte e Noa Lang non c’è sintonia, rapporto già in crisi” - Olanda in allarme: “Tra Conte e Noa Lang non c’è sintonia, rapporto già in crisi” In Olanda tiene banco non solo la pesante sconfitta del Napoli contro il ... Si legge su forzazzurri.net

In Olanda criticano Conte per il trattamento Lang: «Non parla con lui, non dureranno molto insieme» - In Olanda gli opinionisti sono sicuri: tra Conte e Noa Lang ora sarà guerra dopo le parole del giocatore olandese ... ilnapolista.it scrive

In Olanda sfottono il Napoli: il Psv ha dato una lezione di calcio al potente Napoli di Conte (Telegraaf) - ball del Psv al suo massimo splendore ha battuto i grandi nomi del Napoli" ... Riporta ilnapolista.it