  Ok il prezzo è giusto sbarca in Rai | chi lo conduce per il ritorno in tv

E' il programma cult della televisione italiana. Alla conduzione, negli anni Novanta, c'era Iva Zanicchi. "Ok, il prezzo è giusto" torna in televisione su Rai1. Si tratta di un vero e proprio colpaccio: il ritorno di uno storico format sa di operazione amarcord.  Come fa sapere Tv sorrisi e canzoni, "La conferma arriva dai listini di Rai Pubblicità, dove il game show figura tra le proposte in prima serata previste per gennaio". Quindi, a quanto pare, il ritorno del format è confermatissimo. A condurlo non ci sarà Iva Zanicchi, ma potrebbe esserci Flavio Insinna. Nessun preserale per "Ok, il prezzo è giusto": in quella fascia - prima e dopo il Tg1 - restano “L'Eredità” e “Affari tuoi”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

