Ok il prezzo è giusto! Flavio Insinna riporta il format su Rai 1 dal 9 gennaio

La Rai, a partire da gennaio 2026, riproporrà 4 puntate di Ok il prezzo è giusto!, ad oggi in pole position alla conduzione c'è Flavio Insinna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ok il prezzo è giusto! Flavio Insinna riporta il format su Rai 1 dal 9 gennaio

Altri contenuti sullo stesso argomento

Recensione Moto G86 5G: il prodotto giusto a prezzo top! #recensionehdblog #MotoG865G - facebook.com Vai su Facebook

OGGI INIZIA IL BOICOTTAGGIO Boicotteremo ogni sabato, in tutti i supermercati, in tutta italia. Fino a quando non verrà garantito un giusto prezzo. Guerre e crisi climatica fanno fare extraprofitti a pochi mentre i cittadini non riescono più a pagare la spesa. - X Vai su X

Torna “Ok, Il prezzo è giusto” con una nuova edizione su Rai1 - Dopo settimane in cui le indiscrezioni si sono rincorse, stavolta arriva l'ufficialità: “Ok, Il prezzo è giusto” andrà in onda a inizio 2026 su Rai1. Scrive sorrisi.com

Ok Il Prezzo è Giusto, lo storico game show Mediaset approda su Rai 1 con quattro prime serate (e Insinna alla conduzione) - Il celebre game show anni ’80 e ’90 Ok Il Prezzo è Giusto tornerà in Rai nella primavera 2026. Da alfemminile.com

Ok! Il Prezzo è Giusto quando va in onda: scelto il conduttore?/ I rumor sul game show ‘rubato’ a Mediaset - Il Prezzo è Giusto quando va in onda: per il ruolo di conduttore del game show, prossimo all’esordio in Rai, c’è un nome in pole position. Riporta ilsussidiario.net