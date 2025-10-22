Ok il prezzo è giusto! Flavio Insinna riporta il format su Rai 1 dal 9 gennaio

Ildifforme.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Rai, a partire da gennaio 2026, riproporrà 4 puntate di Ok il prezzo è giusto!, ad oggi in pole position alla conduzione c'è Flavio Insinna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ok il prezzo 232 giusto flavio insinna riporta il format su rai 1 dal 9 gennaio

© Ildifforme.it - Ok il prezzo è giusto! Flavio Insinna riporta il format su Rai 1 dal 9 gennaio

Altri contenuti sullo stesso argomento

Torna “Ok, Il prezzo &#232; giusto” con una nuova edizione su Rai1 - Dopo settimane in cui le indiscrezioni si sono rincorse, stavolta arriva l'ufficialità: “Ok, Il prezzo è giusto” andrà in onda a inizio 2026 su Rai1. Scrive sorrisi.com

ok prezzo 232 giustoOk Il Prezzo &#232; Giusto, lo storico game show Mediaset approda su Rai 1 con quattro prime serate (e Insinna alla conduzione) - Il celebre game show anni ’80 e ’90 Ok Il Prezzo è Giusto tornerà in Rai nella primavera 2026. Da alfemminile.com

ok prezzo 232 giustoOk! Il Prezzo &#232; Giusto quando va in onda: scelto il conduttore?/ I rumor sul game show ‘rubato’ a Mediaset - Il Prezzo è Giusto quando va in onda: per il ruolo di conduttore del game show, prossimo all’esordio in Rai, c’è un nome in pole position. Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Ok Prezzo 232 Giusto