Ogni persona produce 35,3 kg di rifiuti di plastica solo 14,8 sono riciclati
Sono stati pubblicati i dati sui rifiuti generati dagli imballaggi nell’Unione Europea. Eurostat ha diffuso i dati relativi al 2023, secondo i quali nell’UE sono stati generati 79,7 milioni di tonnellate di rifiuti da imballaggio, con una media di 35,7 kg di rifiuti in plastica per ogni persona residente. Circa la metà di questi viene riciclata, mentre il resto finisce disperso in natura o accumulato nelle discariche. Alcuni Paesi fanno meglio di altri, ma in generale i dati sono in lieve calo rispetto all’anno precedente. Aumenta invece la quantità riciclata, segnando un trend positivo. Rifiuti da imballaggi: i dati europei. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
