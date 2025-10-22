Oggi 22 ottobre San Giovanni Paolo II | il papa che insegnò al mondo a non avere paura

Lalucedimaria.it | 22 ott 2025

Figura maestosa di pontefice e di santo, San Giovanni Paolo II ha lasciato un segno indelebile nella Chiesa e nel mondo, con la sua frase celebre che ha insegnato a non aver paura di aprire il cuore a Cristo. Quest’anno c’è stata la ricorrenza dei 20 anni dalla morte di San Giovanni Paolo II, la. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

