Offensivo adombrare ombre sul governo Piantedosi gela la sinistra sull' attentato a Ranucci
L' attententato a Sigfrido Ranucci avvenuto la notte tra il 16 e il 17 ottobre nei pressi di Pomezia ha richiesto un'informativa urgente in Parlamento da parte di Matteo Piantedosi, che l'ha tenuta questa mattina, a meno di una settimana dalla tentata strage sotto casa del conduttore di Report. Il ministro dell'Interno, nell'Aula della Camera dei Deputati, esprime nuovamente la piena solidarietà sua e di tutto il governo a Ranucci e alla sua famiglia: " Ribadisco la ferma condanna per l'atto vigliacco e criminale che ha subìto e che rappresenta un attacco non solo alla persona, ma alla libertà di stampa e ai valori fondamentali della nostra democrazia ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
