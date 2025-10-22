Offensiva russa a Zaporizhzhia | Mosca lancia droni e tank contro le difese ucraine
Mentre i missili ipersonici e le armi di precisione colpiscono le infrastrutture energetiche ucraine con l'obiettivo di piegare il morale dei civili in vista dell'inverno, tank e truppe di fanteria, supportati dagli onnipresenti droni, avanzano nella piana di Zaporizhzhia. Mosca non vuole concedere tregua a Kiev, almeno fino a quando non accetterà le sue condizioni. La campagna di attacchi a lungo raggio condotta dai russi continua a mettere nel mirino le infrastrutture energetiche critiche ucraine in vista dell'inverno. Le difese aeree ucraine hanno dichiarato che missili balistici Iskander e centinaia di droni kamikaze del tipo Shahed, anticipati dalle "esche" Gerbera, seguendo la consueta strategia messa a punto dai russi, hanno preso di mira infrastrutture critiche in Crimea e nelle oblast di Chernihiv e Sumy, causando interruzioni di corrente a Chernihiv, Cherkasy e anche a Kiev. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
