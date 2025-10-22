Occupò la stanza del medico di guardia all’ospedale | 60enne condannato
Un anno di reclusione e 300 euro di multa: è la condanna inflitta dal giudice monocratico Fabio Passalacqua del tribunale di Sciacca a Calogero Diliberto, 60 anni, accusato di avere occupato la stanza del medico di guardia del reparto di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale Giovanni Paolo II. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
