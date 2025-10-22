Occupa la casa popolare abusivamente e la distrugge a colpi di mazza salta l' assegnazione a una famiglia
Una casa popolare destinata ad una famiglia avente diritto ed iscritta nella lista dell'Emergenza abitativa è stata completamente vandalizzata da chi la occupava abusivamente. A renderlo noto è l'assessore al ramo, Fabrizio Ferrandelli. La consegna dell'appartamento che si trova a Borgo Nuovo era. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Vincenzo Fontanella occupa abusivamente da ben 10 anni la casa di suo cugino Guido a Sellia Marina (Catanzaro). Il servizio di Andrea Catino a #Fuoridalcoro - facebook.com Vai su Facebook
#Napoli, occupa la casa di Loredana da 1 anno e mezzo, nonostante la sentenza di sfratto. Ma non è tutto, perché all'occupante abusivo è già stata assegnata una casa popolare ma lui non ci vive e occupa la casa di Loredana. Il servizio di Viviana D'Introno a - X Vai su X
Occupa la casa popolare abusivamente e la distrugge a colpi di mazza, salta l’assegnazione a una famiglia - Una casa popolare destinata ad una famiglia avente diritto ed iscritta nella lista dell’Emergenza abitativa è stata completamente vandalizzata da chi la occupava abusivamente. mondopalermo.it scrive
Tentano di occupare una casa del Comune a Cruillas, abusivi sgomberati e immobile assegnato - "Iscriversi alla graduatoria dell’emergenza abitativa è l’unico modo per acquisire una casa, ogni scorciatoia viene fermata sul nascere con le inevitabili conseguenze penali" dice l'assessore Ferrande ... Lo riporta blogsicilia.it
Andria, «perde» la casa popolare e abusivo la distrugge - Aveva occupato una casa popolare riuscendo a cacciare la famiglia che, a sua volta, ci viveva abusivamente. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it