Occupa la casa popolare abusivamente e la distrugge a colpi di mazza salta l' assegnazione a una famiglia

Palermotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una casa popolare destinata ad una famiglia avente diritto ed iscritta nella lista dell'Emergenza abitativa è stata completamente vandalizzata da chi la occupava abusivamente. A renderlo noto è l'assessore al ramo, Fabrizio Ferrandelli. La consegna dell'appartamento che si trova a Borgo Nuovo era. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

