Le alternative "dietetiche" alle bevande zuccherate non sono affatto più salutari. Anzi, per il fegato sono anche peggiori. Tanto che bere anche solo una lattina di soda "light" al giorno può aumentare del 60% il rischio di steatosi epatica non alcolica, mentre bere una bevanda zuccherata potrebbe aumentare il rischio del 50%. A scoprirlo è uno studio della Soochow University, a Suzhou, in Cina, i cui risultati sono stati presentati a Berlino in occasione della Settimana Europea di Gastroenterologia, la conferenza annuale della Società Europea di Endoscopia Gastrointestinale. La steatosi epatica non alcolica (NAFLD) è una condizione in cui si accumula grasso in eccesso nelle cellule del fegato, e sta rapidamente diventando un'epidemia globale, spesso asintomatica nelle sue fasi iniziali, ma con il potenziale di evolvere in condizioni ben più gravi.

© Ilfattoquotidiano.it - “Occhio alle bevande ‘light’: danneggiano il fegato più di quelle zuccherate”. Il nuovo studio