occhi puntati sulla vista come prevenzione e cura diventano inclusione

Formiche.net | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi otto italiani su dieci non vedono bene. La metà soffre di miopia e un quinto di presbiopia. Disturbi che limitano l’efficienza operativa dei cittadini nella vita quotidiana, riducendo la qualità della stessa. Questi i dati emersi dalla seconda edizione dell’Osservatorio Vista, promosso dalla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia in collaborazione con il Censis. Il rapporto presentato ieri presso l’Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati – con l’apertura dei lavori da parte del presidente Lorenzo Fontana – ha evidenziato le criticità strutturali che ostacolano l’accesso al Ssn, con l’obiettivo di mettere in rilievo l’impatto sociale dei disturbi visivi e della mancata prevenzione, ma anche le disparità acuite dalla progressiva privatizzazione del settore. 🔗 Leggi su Formiche.net

