Occhi puntati su Lookman | le probabili formazioni di Atalanta-Slavia Praga

Per la sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, Juric sceglie di schierare Ademola Lookman in un triangolo: alle spalle di Ktistovic e di fianco a uno tra Samardzic e De Ketealare (con Samardzic leggermente in vantaggio nel ballottaggio). Dietro dovrebbe tornare Kossounou. La partita comincerà alle 21, in contemporanea con l'altra grande sfida di Champions tra Juventus e Real ( clicca qui per le probabili formazioni ). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

