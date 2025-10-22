Obesità | per due cittadini su tre è una vera malattia
ROMA - Sono stati presentati oggi a Roma, nella sede di Federfarma, i risultati finali dell'indagine realizzata nell'ambito della campagna "Obesità. Non ignorarla, affrontiamola insieme", progetto di Cittadinanzattiva in collaborazione con Federfarma e realizzata con il supporto non condizionato di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Obesità: due cittadini su tre abbastanza informati sulla patologia, ma più di uno su tre afferma di non aver intrapreso un percorso di cura. Indagine Cittadinanzattiva-Federfarma - Il 74,1% dei cittadini si considera "abbastanza informato" (58,3%) o "molto informato" (15,8%) sul tema dell'obesità. Lo riporta quotidianosanita.it