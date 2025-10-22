Obblighi green per le imprese salta l’accordo al Parlamento Ue L’ira del Ppe sui Socialisti | 31 franchi tiratori Cosa succede ora
Vacilla, ancora una volta, la «maggioranza» centrista al Parlamento europeo. La coalizione de facto che sostiene la Commissione di Ursula von der Leyen – formata da Ppe, Socialisti, Renew e in parte Verdi – è andata a sbattere oggi in Aula in un voto molto atteso dal mondo delle imprese sugli obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità. Appena nove giorni fa centrodestra, liberali e centrosinistra al Parlamento europeo avevano trovato l’accordo sul «mandato negoziale» da portare al tavolo coi governi Ue sulla proposta della Commissione Ue che alleggerisce gli obblighi “verdi” per le imprese. 🔗 Leggi su Open.online
