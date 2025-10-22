Nessuna distrazione per la Vigor, solo tanto lavoro per sfatare il tabù ’Bianchelli’. Il gruppo è sereno, d’altra parte le vittorie spazzano sempre via nubi e malumori. Mister Magi vuol cavalcare l’onda, il tecnico intende approfittare del buon momento dei suoi e mettere altro fieno in cascina. Tra il dire e il fare però c’è di mezzo il Termoli, squadra ostica, come riconosce il direttore sportivo vigorino Roberto Moroni, che afferma: "È una squadra forte, a mio avviso più competitiva dello scorso anno. Ottimi giocatori, un allenatore espertoNel complesso una formazione del nostro livello – dichiara il ds rossoblu –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Obbligatorio continuare la striscia positiva. Vigor, ora c’è da sfatare un tabù: "Vogliamo la prima vittoria in casa»