NXT 21.102025 Nel deserto

Ciao Bro di Zona Wrestling, ultimo episodio prima di Halloween Havoc e la domanda sorge spontanea, perché farlo il 25? Non aveva più senso fare la puntata speciale il 28 che è più vicino alla data effettiva di Halloween? Hoka Hey!!! Promo: Tatum Paxley accompagnata dal Culling si professa entusiasta di poter gareggiare nel suo primo ppv, sono stati 4 anni duri per lei ma il pubblico l'ha sempre sostenuta e ora fa parte di una vera famiglia. Le Fatal Influence irrompono sulla scena con Jacy che sminuisce subito Tatum sostenendo che avrebbe dovuto far vincere Izzi Dame, inoltre è chiaro che presto verrà cacciata dal gruppo dopo la sua sconfitta.

NXT 21.10.2025 Nel deserto