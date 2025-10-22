Nuovo ponte sullo Stirone da 5.5 milioni di euro | iniziata la costruzione dell' impalcatura

Prosegue, a pieno ritmo, l’attività di realizzazione del nuovo ponte sul torrente Stirone a Castellina di Soragna lungo la strada provinciale 12. In questi giorni è in corso la costruzione, materiale, della parte metallica dell’impalcato, ossia la struttura che, una volta varata, permetterà di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

