Nuovo ponte sullo Stirone da 5.5 milioni di euro | iniziata la costruzione dell' impalcatura
Prosegue, a pieno ritmo, l’attività di realizzazione del nuovo ponte sul torrente Stirone a Castellina di Soragna lungo la strada provinciale 12. In questi giorni è in corso la costruzione, materiale, della parte metallica dell’impalcato, ossia la struttura che, una volta varata, permetterà di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Per la soprintendenza il nuovo ponte di Paderno dovrebbe sorgere a nord dell’attuale viadotto. Secondo i sindaci del territorio, la soluzione impatta comunque nel paesaggio - facebook.com Vai su Facebook
Proseguono secondo cronoprogramma i lavori del nuovo Ponte sull'Arno che collegherà le due sponde del fiume e accoglierà il traffico veicolare, opera collegata alla realizzazione della nuova linea della tramvia verso Bagno a Ripoli. https://youtu.be/VuRz34 - X Vai su X
Bailey addio, un nuovo ponte per Montereggio - Si avvicina una soluzione definitiva per far sparire le ultime ferite dell’alluvione del 2011. Come scrive lanazione.it