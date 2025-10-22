Nella bozza della legge di Bilancio 2026 si ritrova, all’articolo 47, il nuovo calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Infatti, l’articolo contiene la «modifica della franchigia della prima casa ai fini Isee», con variazioni dell’importo catastale, nonché delle maggiorazioni da applicare per ogni figlio successivo al primo. Allo stesso tempo, il governo ha modificato anche la scala di equivalenza con aggiustamenti nel calcolo per via di decimali più generosi e per una spesa complessiva calcolata, per il 2026, in 465 milioni di euro. Ecco, quindi, come cambiano l’indicatore e le maggiorazioni da applicare alle famiglie con figli e quali sono i bonus che risultano coinvolti nelle variazioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Nuovo Isee 2026, ecco come cambiano cinque bonus per le famiglie