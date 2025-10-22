Nuovo asfalto in autostrada lo svincolo di Barcellona chiuso per alcuni giorni
Nuovi lavori in autostrada e nuove limitazioni. Sull'A20, tratto Villafranca-Patti, è previsto il ripristino della pavimentazione degli svincoli di Rometta, Milazzo, Barcellona P.G. e Patti. Autostrade Siciliane comunica che, dalle 7 alle 24, sarà prevista l'istituzione di alcune limitazioni al. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nuovo BF Goodrich all terrain Ko3 aggredisce l'asfalto, non teme lo sterrato - facebook.com Vai su Facebook
Terni, asfalto nuovo per via del Rivo e del Centenario: lavori in notturna - X Vai su X
Nuovo svincolo A2 a Settimo di Rende: la bretella viaria “Contrada Rocchi-Unical” entra nella fase decisiva - RENDE – Passo in avanti per la realizzazione delle opere accessorie legate alle nuovo svincolo A2 a Settimo di Rende, considerato strategico per decongestionare il traffico su Quattromiglia e migliora ... Segnala quicosenza.it
Ponte Ceparana e nuovo svincolo a Fornola, dalla convenzione A12 un tesoretto per sei opere viarie - Giampedrone: "Infrastrutture che miglioreranno la situazione presente traguardando a soluzioni anche per il domani". Secondo msn.com
Varato cavalcavia per il nuovo svincolo autostradale di Maddaloni, aprirà entro l'estate - (Agenzia Vista) Caserta, 21 marzo 2024 I lavori per il nuovo svincolo di Maddaloni sulla A30 Caserta- Lo riporta affaritaliani.it