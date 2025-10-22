Nuovo asfalto in autostrada lo svincolo di Barcellona chiuso per alcuni giorni

Nuovi lavori in autostrada e nuove limitazioni. Sull'A20, tratto Villafranca-Patti, è previsto il ripristino della pavimentazione degli svincoli di Rometta, Milazzo, Barcellona P.G. e Patti. Autostrade Siciliane comunica che, dalle 7 alle 24, sarà prevista l'istituzione di alcune limitazioni al. 🔗 Leggi su Messinatoday.it