Nuovo amore per Filippo Bisciglia? Segnalazione e foto del conduttore di Temptation Island

Filippo Bisciglia torna al centro del gossip. Dopo la fine della relazione con Pamela Camassa, durata ben 17 anni, il conduttore di Temptation Islan d è stato avvistato in dolce compagnia. Una segnalazione diffusa sui social da Alessandro Rosica mostra Filippo a cena con una donna misteriosa, alimentando le voci su una possibile nuova frequentazione. Ma di chi si tratta davvero? E cosa c'è dietro questa cena tanto chiacchierata? Filippo Bisciglia e la fine della storia con Pamela Camassa. Solo poche settimane fa, Filippo Bisciglia aveva annunciato la fine della sua storica storia d'amore con Pamela Camassa.

