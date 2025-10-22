Nuovi Percorsi abilitanti 30 e 60 CFU | accesso selettivo e 12,5 punti Chiarimenti
Arrivano i chiarimenti sul punteggio dei nuovi percorsi abilitanti da 30 e 60 CFU. Un recente intervento sindacale ha specificato quando questi titoli culturali danno diritto ai 12,5 punti aggiuntivi. La differenza fondamentale risiede nella modalità di accesso, se a numero chiuso o meno. È essenziale capire questa distinzione e come compilare la domanda correttamente per la valutazione dei titoli.Il valore dei 12,5 punti per 30 e 60 CFUDurante un recente approfondimento su OrizzonteScuola TV, è intervenuto Simone Craparo, rappresentante sindacale della Gilda degli Insegnanti, per fare luce su una questione cruciale per molti aspiranti docenti: il valore dei nuovi percorsi universitari abilitanti. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
