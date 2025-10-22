Nuovi finanziamenti per la ricostruzione post-sisma | 1,1 milioni per la riqualificazione della primaria di Pianella

Il progetto per la riqualificazione e il miglioramento sismico della scuola primaria di Pianella (Villa De Felici) è tra quelli che ha ottenuto il “sì” per lo stanziamento dei fondi che saranno messi a disposizione con il nuovo piano di interventi relativi alla ricostruzione pubblica dei. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

