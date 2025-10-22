Nuove sanzioni Usa a Putin Trump | Risolveremo la guerra in Ucraina

Ilgiornale.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore Kiev ha rivendicato un attacco combinato aereo e missilistico contro l’impianto chimico di Bryansk, a sud-ovest di Mosca, utilizzando missili da crociera britannici Storm Shadow. L’impianto, chiave per la produzione di esplosivi e carburante per missili, avrebbe subito danni “massicci”. In risposta, Mosca ha colpito duramente la capitale ucraina: almeno due morti e blackout diffusi dopo un’ondata di raid notturni. In serata l'annuncio degli Stati Uniti: verranno inasprite le sanzioni verso petrolio e gas russo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

nuove sanzioni usa a putin trump risolveremo la guerra in ucraina

© Ilgiornale.it - Nuove sanzioni Usa a Putin. Trump: "Risolveremo la guerra in Ucraina"

Approfondisci con queste news

nuove sanzioni usa putinUsa, 'nuove sanzioni contro Mosca, colpite Rosneft e Lukoil' - "Sono state causate dal rifiuto di Vladimir Putin di mettere fine a una guerra senza senso", si legge nella n ... Si legge su ansa.it

nuove sanzioni usa putinGuerra Ucraina, Trump: «Cancellato vertice con Putin, lo faremo». Nuove sanzioni a Mosca, colpite Rosneft e Lukoil - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, arrivato questa mattina in Norvegia prima di recarsi in Svezia, questa settimana sara anche a Bruxelles e Londra. Secondo ilmessaggero.it

nuove sanzioni usa putinWSJ: dagli Usa l'ok a Kiev a usare i missili a lungo raggio. Ma Trump: "Fake news" - Gli Usa annunciano nuove sanzioni a Rosneft e Lukoil, Bessent: "Saranno tra le più grandi" Gli Usa hanno annunciato nuove sanzioni contro i giganti energetici russi Rosneft e Lukoil. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuove Sanzioni Usa Putin