Nuove sanzioni Usa a Putin Trump | Ho cancellato l' incontro con Putin ma lo faremo

Nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore Kiev ha rivendicato un attacco combinato aereo e missilistico contro l’impianto chimico di Bryansk, a sud-ovest di Mosca, utilizzando missili da crociera britannici Storm Shadow. L’impianto, chiave per la produzione di esplosivi e carburante per missili, avrebbe subito danni “massicci”. In risposta, Mosca ha colpito duramente la capitale ucraina: almeno due morti e blackout diffusi dopo un’ondata di raid notturni. In serata l'annuncio degli Stati Uniti: verranno inasprite le sanzioni verso petrolio e gas russo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nuove sanzioni Usa a Putin. Trump: "Ho cancellato l'incontro con Putin, ma lo faremo"

