Nuove norme sui dividendi i dubbi Assoholding | Così arretriamo
Cambia, in manovra, la disciplina sulla distribuzione e la tassazione dei dividendi e Assoholding esprime tutti i suoi dubbi sulla nuova struttura che dovrebbe entrare in vigore insieme alla legge di bilancio 2026. In una nota, l’associazione che riunisce le holding italiane, ha messo nero su bianco tutte le preoccupazioni degli azionisti alla luce delle . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Scopri altri approfondimenti
Per il mercato milanese, le nuove norme non sono una novità: di fatto legalizzano tutte quelle situazioni di affitti, anche a prezzi esorbitanti, di monolocali da 20 metri quadrati ? - facebook.com Vai su Facebook
Patente digitale già a 17 anni, ritiro valido in tutta l'Ue. Via libera dall'Eurocamera alle nuove norme $ANSA - X Vai su X