Cambia, in manovra, la disciplina sulla distribuzione e la tassazione dei dividendi e Assoholding esprime tutti i suoi dubbi sulla nuova struttura che dovrebbe entrare in vigore insieme alla legge di bilancio 2026. In una nota, l’associazione che riunisce le holding italiane, ha messo nero su bianco tutte le preoccupazioni degli azionisti alla luce delle . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Nuove norme sui dividendi, i dubbi Assoholding: “Così arretriamo”