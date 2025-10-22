Nuova vita per l' ex convento di Santa Rita | accolti dieci nuclei familiari fragili
Un luogo accogliente, che offre opportunità di riscatto ai cittadini che vivono una forte marginalità dovuta a situazioni socioeconomiche difficili. È stato inaugurato mercoledì mattina - e nel pomeriggio accoglierà i primi nuclei - l'ex convento di Santa Rita, al centro di un ingente lavoro di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
