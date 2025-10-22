Nuova vita per la piscina di Cattolica A giugno parte la ristrutturazione
Partiranno a giugno 2026 i lavori di riqualificazione della piscina comunale di Cattolica, uno degli impianti sportivi più frequentati della città. L’intervento, dal valore complessivo di oltre 600mila euro, sarà interamente sostenuto dalla società sportiva dilettantistica Aldebaran, concessionaria della struttura di via Francesca da Rimini. La convenzione tra Comune e società è stata firmata ieri mattina dal dirigente dei lavori pubblici Baldino Gaddi e dal legale rappresentante di Aldebaran, Eros Montemaggi. Il progetto prevede il rifacimento di spogliatoi, docce, palestra, accessi, uffici e bar, oltre alla ristrutturazione delle vasche natatorie e al rinnovo di finiture e arredi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
