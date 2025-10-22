Nuova vincita record a La Ruota della Fortuna il game show condotto da Gerry Scotti
“ La Ruota della Fortuna ”, nuova vincita record. Nuova vincita record a “ La Ruota della Fortuna ”, il game show, in onda tutti i giorni su Canale 5, condotto da Gerry Scotti, prodotto da RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy. Ieri sera, la Campionessa in carica Daniela Petrilli ha portato il suo montepremi totale a 242.700 euro, diventando così la Campionessa ad aver vinto di più nella storia del game show. 51 anni, di origini canadesi, Daniela, che oggi vive a Sabaudia, madrelingua e insegnante di inglese e francese, è diventata Campionessa nella puntata di lunedì 20 ottobre, conquistando 19. 🔗 Leggi su 361magazine.com
