Nuova sede a Velasca Corsi di florovivaismo nella vecchia fabbrica
Ecfop raddoppia, nuova sede a Velasca per la scuola professionale dell’ente cattolico che dopo il quartier generale di via De Amicis, sempre nella frazione di Vimercate, ha ristrutturato l’ex fabbrica di cornici con la possibilità di accogliere altri 250 studenti. Diversi gli indirizzi ospitati: grafica, multimediale, operatorie agricolo e florovivaismo, nel giardino del vecchio stabilimento ormai completamente trasformato c’è anche una bellissima serra. Festa in grande stile per l’inaugurazione, ma i corsi nel nuovo polo in via Velasca sono cominciati a febbraio. Tanti gli studenti e le famiglie presenti al taglio del nastro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
