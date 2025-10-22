Nuova Rottamazione 5 in arrivo | si paga solo il dovuto Inclusi debiti fino al 2023 Le novità
La Legge di Bilancio 2026 introduce una delle novità fiscali più attese in tema fiscale: la Rottamazione 5 o Rottamazione Quinquies, la nuova edizione della pace fiscale, che consentirà ai contribuenti di chiudere i propri debiti con il Fisco in modo agevolato. La misura, inserita nel DDL, prevede la regolarizzazione di vecchie cartelle esattoriali per cittadini e imprese con debiti e in difficoltà, a patto che sia stata presentata la dichiarazione dei redditi. Accanto alla rottamazione nazionale dei debiti gestiti da Agenzia delle Entrate–Riscossione, la manovra apre anche la strada a una nuova “mini rottamazione locale”, riservata a Regioni e Comuni, che potranno varare piani propri per la definizione agevolata delle tasse locali. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
Scopri altri approfondimenti
CFI - Crisi Fiscale d'Impresa. . La nuova Rottamazione Quinquies è nella bozza della Legge di Bilancio e definisce con chiarezza quali cartelle possono essere incluse nella sanatoria e quali restano escluse. Nel video analizziamo i punti più importanti: - solo i - facebook.com Vai su Facebook
#Juorno #Manovra2026 taglio dell’ #Irpef, #bonus per #famiglie e imprese, nuova #rottamazione e misure per la #casa - X Vai su X
Rottamazione quinquies, 54 rate bimestrali e versamento minimo di 100 euro: la nuova misura in arrivo - La nuova rottamazione consentirà la sanatoria dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 per i mancati versamenti delle imposte o ... Si legge su ilmessaggero.it
Rottamazione: in arrivo la nuova sanatoria delle cartelle fiscali - rateizzazione dei debiti con il Fisco: fino a 108 o 96 rate in 8 o 9 anni, ma con paletti più rigidi ed esclusione dei recidivi. Segnala panorama.it
Rottamazione quinquies in arrivo: attenzione! - Partite Iva Nazionali hanno presentato una petizione in Senato per segnalare le gravi violazioni nascoste dietro la nuova Rottamazione. Da affaritaliani.it