Nuova Rottamazione 5 in arrivo | si paga solo il dovuto Inclusi debiti fino al 2023 Le novità

La Legge di Bilancio 2026 introduce una delle novità fiscali più attese in tema fiscale: la Rottamazione 5 o Rottamazione Quinquies, la nuova edizione della pace fiscale, che consentirà ai contribuenti di chiudere i propri debiti con il Fisco in modo agevolato. La misura, inserita nel DDL, prevede la regolarizzazione di vecchie cartelle esattoriali per cittadini e imprese con debiti e in difficoltà, a patto che sia stata presentata la dichiarazione dei redditi. Accanto alla rottamazione nazionale dei debiti gestiti da Agenzia delle Entrate–Riscossione, la manovra apre anche la strada a una nuova “mini rottamazione locale”, riservata a Regioni e Comuni, che potranno varare piani propri per la definizione agevolata delle tasse locali. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

