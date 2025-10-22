Nuova rivelazione Fedez | Dopo il bacio con Chemical a Sanremo volevo farla finita

Fedez torna a parlare in prima persona della sua vita privata. Nonostante i buoni propositi, di volersi dedicare esclusivamente alla musica, il rapper di Rozzano ha scelto di rimettersi al centro della scena dal punto di vista privato, raccontando gli ultimi tre anni della sua vita nella biografia " L'acqua è più profonda di come sembra da sopra ". Una finestra spalancata sulla lotta contro il cancro, sulla depressione e sulla crisi coniugale con Chiara Ferragni, sfociata nel divorzio dell'anno. Il tumore al pancreas. Nelle pagine del libro di Fedez, a cui il settimanale Chi ha dedicato la copertina del numero in edicola con estratti dal volume, il rapper è tornato a parlare del tumore al pancreas, asportato nel marzo 2022: " Quando l'ho scoperto il mondo si è spento di colpo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nuova rivelazione Fedez: "Dopo il bacio con Chemical a Sanremo volevo farla finita"

