Nuova proprietà Juve esonero Tudor e Comolli Moncalvo a EDC | Finisce male

Lo scrittore Moncalvo: "Ecco cosa mi hanno raccontato dell'incontro Elkann-Ardoino, il re delle cripto vuole la Juve. Comolli non credibile" "I signori di Tether sono tra i più ricchi al mondo: ed ora vi racconto quello che fonti accreditate mi hanno raccontato dell'incontro con John Elkann". Gigi Moncalvo, juventino di fede, giornalista di lungo corso ed autore di numerose inchieste sulla famiglia Agnelli ci mette la faccia. Come sempre. Incontri difficili, sentenze complesse " L'incontro tra i vertici di Tether e quelli di Juventus è stato tutt'altro che tranquillo, anzi. Così mi hanno raccontato.

