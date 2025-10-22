Nuova ondata di attacchi russi sull'Ucraina morti e feriti | cancellato il vertice Trump-Putin a Budapest

Notte di bombardamenti su Kiev e altre città ucraine: almeno due morti, quindici feriti e blackout diffusi. Mosca intensifica gli attacchi in vista dell’inverno dopo un raid ucraino su Bryansk. Intanto salta il vertice Trump–Putin a Budapest: svanisce l'ipotesi di un cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guerra Ucraina – Russia, nuova notte di bombardamenti: attacco aereo russo su Kiev, due morti e blackout. Sospeso l’incontro tra Putin e Trump - Mentre la capitale Kiev viene colpita da un massiccio attacco russo con droni e missili, ... Da thesocialpost.it

La nuova strategia russa tra droni, cyber-attacchi e infrastrutture critiche - L’ultima ondata di attacchi russi in “zona grigia” – con le incursioni deliberate di droni nello spazio aereo polacco e rumeno – ha ricordato all’Europa quanto sia ancora impreparata a dissuadere e di ... Lo riporta formiche.net

Allarme in Europa: la guerra ibrida russa minaccia l’energia. Rischio freddo e blackout in inverno - Un'ondata di droni, violazioni aeree e sabotaggi mette in allerta i governi. Da energiaoltre.it