Nuova esibizione all’orizzonte per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz | una sfida in Corea del Sud prima degli Australian Open

Una nuova esibizione all’orizzonte per Jannik Sinner. Sui canali social del pusterese, quest’oggi, è stato lanciato un indizio piuttosto chiaro su una possibile sfida ‘amichevole’ da giocare in Corea del Sud contro l’amicorivale Carlos Alcaraz. Ad annunciarlo è stato proprio l’azzurro, seguito dallo spagnolo, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: “ Ci vediamo in Corea! “, è stato il messaggio di Jannik su sfondo nero con tanto di firma. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jannik Sinner (@janniksin) La risposta di Carlitos è arrivata poco dopo ed entrambi a taggare Hyundaicard, sponsor dell’evento. 🔗 Leggi su Oasport.it

