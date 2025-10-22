Nuova esibizione all’orizzonte per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz | una sfida in Corea del Sud prima degli Australian Open
Una nuova esibizione all’orizzonte per Jannik Sinner. Sui canali social del pusterese, quest’oggi, è stato lanciato un indizio piuttosto chiaro su una possibile sfida ‘amichevole’ da giocare in Corea del Sud contro l’amicorivale Carlos Alcaraz. Ad annunciarlo è stato proprio l’azzurro, seguito dallo spagnolo, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: “ Ci vediamo in Corea! “, è stato il messaggio di Jannik su sfondo nero con tanto di firma. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jannik Sinner (@janniksin) La risposta di Carlitos è arrivata poco dopo ed entrambi a taggare Hyundaicard, sponsor dell’evento. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
CI SIAMO. Prima data della nuova stagione Tiqu. Sabato 25 Ottobre 2025 / H 20,30 Spettacolo ES di Compagnia Kimera Restituzione di residenza artistica svoltasi al TIQU WORK IN PROGRESS In conclusione dialogo con il pubblico Un’esibizione mult - facebook.com Vai su Facebook
oddio stasera una nuova esibizione di PSM ci siamo mossi - X Vai su X
Nuova esibizione all’orizzonte per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: una sfida in Corea del Sud prima degli Australian Open - Sui canali social del pusterese, quest'oggi, è stato lanciato un indizio piuttosto chiaro su una ... Si legge su oasport.it
Jannik torna campione a Riyadh - Arriva il secondo trionfo per il nostro Jannik Sinner al Six Kings Slam, il torneo esibizione di tennis che si è tenuto a Riyadh, in Arabia Saudita, dal 15 al 18 ottobre. Come scrive cittanuova.it