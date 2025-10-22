Nuoto Sport Village Banca di Pesaro ha presentato squadre e sponsor Teknowool Pronti per la nuova stagione | impianto modello e campioni

Si è svolta nello spazio della piscina olimpica "Osvaldo Berti" Parco della Pace Pesaro la presentazione ufficiale della squadra Assoluti di Sport Village Banca di Pesaro, che ha dato il via alla 13ª stagione agonistica 2025-26. Un gruppo numeroso e motivato, composto quest’anno da 37 atleti e guidato dallo staff tecnico confermato al completo e compsto da Alessio Mancioppi (Head Coach), Diletta Francesca (First Assistant), Andrea Sartini (Cat. Ragazzi) e Samuele Simoncelli (Second Trainer). E’ stato presentato anche il nuovo kit tecnico offerto da Teknowool Isolanti Termoacustici e Nanotecnologie di Pesaro, sponsor locale che da sempre sostiene il progetto blu-arancio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuoto, Sport Village Banca di Pesaro ha presentato squadre e sponsor Teknowool. "Pronti per la nuova stagione: impianto modello e campioni»

