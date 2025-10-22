Nuoto gli italiani in gara in World Cup a Toronto e le stelle che puntano alla Tripla Corona

Ultima chiamata per la serie 2025 di Coppa del Mondo di Nuoto. La terza tappa finale si svolgerà a Toronto, in Canada, da giovedì 23 ottobre a sabato 25. Nella piscina canadese assisteremo alle prestazioni degli azzurri già presenti alle precedenti tappe: Thomas Ceccon, Alberto Razzetti, Federico Burdisso, Lorenzo Mora oltre agli stileliberisti Leonardo Deplano, Manuel Frigo e a Ludovico Viberti e Massimiliano Matteazzi, che entrambi vantano un'esperienza collegiale nel continente. Con questa selezione, a cui manca Sara Curtis, presente solo alla tappa di Westmont e ritornata ora alle gare di campionato NCAA, l'Italia proverà a portare almeno uno dei propri atleti nella top 10 della classifica generale.

