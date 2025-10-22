Nuoto gli italiani in gara in World Cup a Toronto e le stelle che puntano alla Tripla Corona

Oasport.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultima chiamata per la serie 2025 di Coppa del Mondo di Nuoto. La terza tappa finale si svolgerà a  Toronto,  in  Canada, da giovedì 23 ottobre a sabato 25. Nella piscina canadese assisteremo alle prestazioni degli azzurri già presenti alle precedenti tappe: Thomas Ceccon, Alberto Razzetti, Federico Burdisso, Lorenzo Mora oltre agli stileliberisti Leonardo Deplano, Manuel Frigo e a Ludovico Viberti  e  Massimiliano Matteazzi, che entrambi vantano un’esperienza collegiale nel continente. Con questa selezione, a cui manca  Sara Curtis,  presente solo alla tappa di Westmont e ritornata ora alle gare di campionato  NCAA, l’Italia proverà a portare almeno uno dei propri atleti nella top 10 della classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

nuoto gli italiani in gara in world cup a toronto e le stelle che puntano alla tripla corona

© Oasport.it - Nuoto, gli italiani in gara in World Cup a Toronto e le stelle che puntano alla Tripla Corona

Altri contenuti sullo stesso argomento

nuoto italiani gara worldWorld Cup a Westmont. Ceccon secondo nella notte dei record del mondo - Livello altissimo nelle finali dell'ultima giornata della seconda tappa della World Cup a Westmont nel cuore dell'Illinois. Da federnuoto.it

nuoto italiani gara worldWorld Cup di nuoto a Westmont, Ceccon da record nei 50 dorso: 22”94 e terzo posto in una finale stellare - Il campione olimpico azzurro di nuoto scende per la prima volta sotto i 23 secondi e si prende il bronzo dietro Kos e Stokowski ... Si legge su sportface.it

nuoto italiani gara worldWorld Cup di nuoto in vasca corta, Ceccon secondo nei 100 dorso a Westmont - ROMA – Livello altissimo nelle finali dell’ultima giornata della seconda tappa della World Cup di nuoto in vasca corta a Westmont nel cuore dell’Illinois (Stati Uniti). Come scrive dire.it

Cerca Video su questo argomento: Nuoto Italiani Gara World