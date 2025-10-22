Nuoto A Toronto gli Italiani per l’ultima tappa di Coppa del Mondo e chi può conquistare la Tripla Corona

Oasport.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultima chiamata per la serie 2025 di Coppa del Mondo di Nuoto. La terza tappa finale si svolgerà a  Toronto,  in  Canada, da Giovedì 23 Ottobre a Sabato 25 Ottobre 2025.  Nella piscina canadese assisteremo alle prestazioni degli azzurri già presenti alle precedenti tappe: Thomas Ceccon, Alberto Razzetti, Federico Burdisso, Lorenzo Mora oltre agli stileliberisti Leonardo Deplano, Manuel Frigo e a Ludovico Viberti  e  Massimiliano Matteazzi, che entrambi vantano un’esperienza collegiale nel continente. Con questa selezione, a cui manca  Sara Curtis,  presente solo alla tappa di Westmont e ritornata ora alle gare di campionato  NCAA, l’Italia proverà a portare almeno uno dei propri atleti nella top 10 della classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

nuoto a toronto gli italiani per l8217ultima tappa di coppa del mondo e chi pu242 conquistare la tripla corona

© Oasport.it - Nuoto, A Toronto gli Italiani per l’ultima tappa di Coppa del Mondo e chi può conquistare la Tripla Corona

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

nuoto toronto italiani l8217ultimaNuoto, A Toronto gli Italiani per l’ultima tappa di Coppa del Mondo e chi può conquistare la Tripla Corona - La terza tappa finale si svolgerà a Toronto, in Canada, da Giovedì 23 Ottobre a Sabato 25 ... Segnala oasport.it

Nuoto, gli italiani in gara nelle tappe di Coppa del Mondo 2025 in vasca corta: tornano Ceccon e Razzetti - Sarà il territorio nordamericano a essere teatro delle sfide ... Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Nuoto Toronto Italiani L8217ultima