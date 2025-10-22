Nubifragio in Toscana | forte maltempo tra Carrara e Massa scuole chiuse e rischio esondazione del fiume Carrione

Affaritaliani.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maltempo in Toscana: piogge torrenziali tra Carrara e Massa, scuole chiuse e sorveglianza sul fiume Carrione per rischio esondazione. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

nubifragio in toscana forte maltempo tra carrara e massa scuole chiuse e rischio esondazione del fiume carrione

© Affaritaliani.it - Nubifragio in Toscana: forte maltempo tra Carrara e Massa, scuole chiuse e rischio esondazione del fiume Carrione

Altre letture consigliate

nubifragio toscana forte maltempoNubifragio in Toscana: forte maltempo tra Carrara e Massa, scuole chiuse e rischio esondazione del fiume Carrione - Nubifragio in Toscana: forte maltempo tra Carrara e Massa, scuole chiuse e rischio esondazione del fiume Carrione per le piogge torrenziali. Lo riporta la7.it

nubifragio toscana forte maltempoNubifragio a Massa e Carrara, scuole chiuse oggi per maltempo: straripa canale, salvata famiglia bloccata - Una forte ondata di maltempo si è abbattuta questa notte sul nord della Toscana, in particolare sui comuni di Massa e Carrara dove i sindaci hanno deciso ... Si legge su msn.com

nubifragio toscana forte maltempoMaltempo in Toscana, nubifragio a Carrara: allagamenti e scuole chiuse - La Toscana colpita dal maltempo nella mattinata di oggi, martedì 21 ottobre. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nubifragio Toscana Forte Maltempo